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Что такое OnLine Hyphenation?
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что практически на всех сайтах в тексте отсутствуют переносы и из-за этого статьи, новости и другой контент выглядят не строгой симпатичной колонкой, а неровным блоком c кривым правым краем?
Теперь Вам доступна система расстановки переносов. Достаточно поместить текст в окно, нажать кнопку "генерировать", и система сама расставит переносы в нужных местах. При этом переносы будут расставляться автоматически даже при изменении размера окна, в котором демонстрируется содержимое.
Вы хотели бы использовать эту систему в вашей cms? Свяжитесь с нами!
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