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 OnLine Hyphenator. Автоматический перенос слов 
 
 
 

Что такое OnLine Hyphenation?

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что практически на всех сайтах в тексте отсутствуют переносы и из-за этого статьи, новости и другой контент выглядят не строгой симпатичной колонкой, а неровным блоком c кривым правым краем?
Теперь Вам доступна система расстановки переносов. Достаточно поместить текст в окно, нажать кнопку "генерировать", и система сама расставит переносы в нужных местах. При этом переносы будут расставляться автоматически даже при изменении размера окна, в котором демонстрируется содержимое.

 Вы хотели бы использовать эту систему в вашей cms? Свяжитесь с нами! info@plazoo.com
Символ переноса : Язык : Тип текста : Выравнивание текста :

 

 Вставьте ваш текст в поле ввода, нажимте на кнопку "Генерировать текст"

 
Текст для обработки
         
 
 

 Расставить переносы на вашем сайте / Демо-режим

Посмотрите, как может выглядеть ваша статья на сайте или запись в блоге с правильно расставленными переносами!
Вставьте URL вашего сайта в поле, нажмите на "Hyphenate URL" и вы получите результат.
 
Введите URL сайта для демонстрации
         
 
 
 
 
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