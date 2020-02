Что такое OnLine Hyphenation? Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что практически на всех сайтах в тексте отсутствуют переносы и из-за этого статьи, новости и другой контент выглядят не строгой симпатичной колонкой, а неровным блоком c кривым правым краем?

Теперь Вам доступна система расстановки переносов. Достаточно поместить текст в окно, нажать кнопку "генерировать", и система сама расставит переносы в нужных местах. При этом переносы будут расставляться автоматически даже при изменении размера окна, в котором демонстрируется содержимое. Вы хотели бы использовать эту систему в вашей cms? Свяжитесь с нами! Вы хотели бы использовать эту систему в вашей cms? Свяжитесь с нами! info@plazoo.com Символ переноса : Язык : Тип текста : Выравнивание текста : Czech Dutch English French German Polish Russian

Текст HTML Не изменять По левому краю По центру По правому краю По ширине Вставьте ваш текст в поле ввода, нажимте на кнопку "Генерировать текст" Текст для обработки

Please enter the Code displayed in the image above. Результат обработки Показать код Так выглядит сгенерированный HTML

Расставить переносы на вашем сайте / Демо-режим Посмотрите, как может выглядеть ваша статья на сайте или запись в блоге с правильно расставленными переносами!

Вставьте URL вашего сайта в поле, нажмите на "Hyphenate URL" и вы получите результат. Введите URL сайта для демонстрации

Please enter the Code displayed in the image above.